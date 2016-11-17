Рада не ратифицировала Стамбульскую конвенцию из-за того, что ее нормы "разрушают украинскую идентичность"

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 249 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

На доработку законопроект относительно конвенции было отправлено из-за того, что ряд фракций, в частности, Радикальной партии и ВО «Батькивщина», заявили, что не будут голосовать за ратификацию без оговорок.

В частности, нардеп от БПП Юрий Соловей заявил Украина должна соглашаться со многими европейскими ценностями, но «совершенно не с теми, которые разрушают основы христианства, в том числе в нашем государстве». Он подчеркнул, что нормы, предусмотренные в Стамбульской конвенции, «совершенно разрушают украинскую идентичность».

Кроме того, журналист Иван Яковина в своем Facebook отметил, что нардепы отложили ратификацию из-за наличия в ней понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

При этом нардеп, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев отметил, что необходимость ратификации Стамбульской конвенции обусловлена и перспективой обретения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и, соответственно, приближению законодательства Украины к законодательству ЕС, а также связана с обязательствами Украины перед Советом Европы.

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«Эта конвенция относится только к правам человека, и Украина, когда вступала в Совет Европы, приняла на себя обязательство выполнять все конвенции Совета Европы», - сказал он.

Арьев подчеркнул, что, если парламент не ратифицирует Конвенцию, «если мы сейчас будем снова о скрепи говорить, то привет ... от Путина мы получим прямо здесь в зале, потому что он будет радоваться с нашей позиции».

В пояснительной записке сказано, что вступление в силу для Украины Стамбульской конвенции будет способствовать: противодействия дискриминации по гендерному признаку; обеспечению комплексного подхода к предотвращению любым формам гендерно обусловленного насилия. Также будет способствовать внедрению механизмов борьбы со всеми формами гендерно обусловленного насилия (домашнее насилие, сексуальное насилие, преследование, сексуальные домогательства, принудительные браки, увечья женских гениталий, принудительные аборты, принудительная стерилизация), чем будет обеспечено соответствие законодательства Украины современным европейским стандартам в этой сфере; обеспечению дополнительных гарантий защиты права на равенство между мужчинами и женщинами, устранению правовых положений, которые вызывают дискриминацию.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями» (Стамбульская конвенция).

Справка УНИАН, Стамбульская конвенция, принятая 11 мая 2011 года странами-членами Совета Европы, стала первым юридически обязывающим документом в Европе, где применяется комплексный подход к борьбе с насилием по отношению к женщинам.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию 7 ноября 2011 года.