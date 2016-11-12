Порошенко подал в ВР законопроект о ратификации конвенции относительно гендерного насилия

Как сообщили в пресс-службе главы государства, законопроектом предусмотрена ратификация Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины и международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнему насилию.

В пресс-службе подчеркнули, что вступление в силу для Украины конвенции будет способствовать противодействию дискриминации по гендерному признаку, обеспечит дополнительные гарантии права на равенство между мужчинами и женщинами, устранит правовые положения, которые вызывают дискриминацию и усовершенствует гражданско-правовые средства защиты пострадавших от насилия.

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Как сообщалось, Стамбульская конвенция, принятая 11 мая 2011 года странами-членами Совета Европы, стала первым юридически обязывающим документом в Европе, где применяется комплексный подход к борьбе с насилием по отношению к женщинам.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию 7 ноября 2011 года.