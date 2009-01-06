450 долларов за газ станут шоком для экономики Украины - эксперт

Институт экономических исследований и политических консультаций уже на первый квартал в этом году прогнозирует проблемы с выполнением государственного бюджета. Ранее министерство финансов Украины заявило о перевыполнении госбюджета в прошлом году.

Успех прошлогоднего бюджета, по мнению директора Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского, объясняется активностью украинской экономики предкризисного времени. «Это и рост валового внутреннего продукта, и доходы предприятий. Невзирая на разные проблемы, банки также завершили прошлый год с позитивными показателями», - отметил эксперт. В то же время экономист прогнозирует, что уже в первом же квартале в этом году продолжится торможение экономики. По его мнению, выполнение бюджета столкнется с большим количеством проблем. Настоящим шоком для экономики государства, как считает Бураковский, стала бы предложенная Газпромом цена российского газа в 450 долларов за тысячу кубометров.

Немецкая волна