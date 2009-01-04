Цена на газ для Украины выросла до 450 долларов

«Газпром» назвал новую цену поставок газа в Украину в январе на уровне 450 долл. за тысячу кубометров. Об этом журналистам заявил председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

Как передает Лента.ру, он выразил надежду, что предложение в 450 долларов в ближайшее время вернет «Нефтегаз Украины» за стол переговоров.

А.МИЛЛЕР напомнил, что контракт на поставку газа в Украину в 2009 году до сих пор не подписан.

По его словам, «Нефтегаз Украины» отказался от «льготной цены» поставок газа в 2009 году в размере 250 дол. за тысячу кубометров и «в одностороннем порядке решил выйти из переговоров».

«Не вернула украинскую сторону за стол переговоров предложенная «Газпромом» цена за среднеазиатский газ в размере 370 дол. за тысячу кубометров, а также цена в 418 дол. за тысячу кубометров», - прибавил председатель российского газового концерна.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО « Газпром » прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

В совместном заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 31 декабря 2008 года приводятся результаты проведенных на основании условий Меморандума от 2 октября 2008 г. расчетов, которые показывают, что на начало 2009 года цена на российский природный газ на российско-украинской границе должна составлять 201 дол. США/1000 куб.м. при размере ставки за транзит не ниже 2 дол. США за тыс. куб. метров на 100 км.