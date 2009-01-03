Уполномоченный Ющенко по газу проведет брифинг

Место - Банковая, время 14.00

Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, тема брифинга – проблемы переговорного процесса о поставках газа. Аккредитация журналистов проводится по телефону 255-71-40.

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