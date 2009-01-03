Спасатели нашли тела туристов, заблудившихся на Малой Говерле

Спасатели нашли тела двух туристов из Ривного, которые 1 января заблудились на горе Малая Говерла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 2 января в Ивано-Франковской, в районе восточного склона горы Малая Говерла, горные спасатели МЧС обнаружили и передали сотрудникам милиции тела двух 25-летних туристов, мужчины и девушки из г. Ривне, которые вечером 1 января вышли из поселка Верховина на гору Говерла и заблудились.

Поисково-спасательные работы вели 23 работника Ивано-Франковского и Закарпатского горного поисково-спасательного отрядов МЧС, было задействовано 5 единиц техники.

Координацию осуществляла опергруппа Главного облуправления МЧС.