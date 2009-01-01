АМК оштрафовал два молокозавода

Тернопольское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ЗАО «Молоко» на 15 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного отделения АМКУ, это предприятие устанавливало необоснованно заниженные цены на закупку молока у населения в селе Млиновцах Кременецкого района.

За аналогичное нарушение применены санкции и к ГП «Староконстантиновский молочный завод», которое оштрафовано на 4,8 тыс. грн.