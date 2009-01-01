АМК оштрафовал два молокозавода
11:12, 01 января 2009Общество
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За занижение закупочных цен
Тернопольское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ЗАО «Молоко» на 15 тыс. грн.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного отделения АМКУ, это предприятие устанавливало необоснованно заниженные цены на закупку молока у населения в селе Млиновцах Кременецкого района.
За аналогичное нарушение применены санкции и к ГП «Староконстантиновский молочный завод», которое оштрафовано на 4,8 тыс. грн.
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