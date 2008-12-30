Умер французский кутюрье Тед Лапидус (фото)
10:53, 30 декабря 2008Общество
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Ввел джинсы в мир высокой моды
|Тэд Лапидус на показе в 1994 г. Фото Reuters
Как сообщает France Info, модельер скончался в возрасте 79 лет.
Похороны Т.Лапидуса состоятся в пятницу на кладбище Пер-Лашез в Париже, отмечает «Газета.ру».
Т.Лапидус родился в 1929 году в Париже в семье выходцев из России. Его имя стало известным благодаря смелым дизайнерским решениям, например, использованию элементов военной формы в одежде. Т.Лапидус также одним из первых ввел джинсы в мир высокой моды.
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