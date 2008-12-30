Умер французский кутюрье Тед Лапидус (фото)

Во Франции в госпитале города Канны умер знаменитый кутюрье Тед Лапидус.

Как сообщает France Info, модельер скончался в возрасте 79 лет.

Похороны Т.Лапидуса состоятся в пятницу на кладбище Пер-Лашез в Париже, отмечает «Газета.ру».

Т.Лапидус родился в 1929 году в Париже в семье выходцев из России. Его имя стало известным благодаря смелым дизайнерским решениям, например, использованию элементов военной формы в одежде. Т.Лапидус также одним из первых ввел джинсы в мир высокой моды.