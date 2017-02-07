В украинских аптеках исчезают жизненно необходимые медикаменты - СМИ

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Валентина Рубанчук потратила на поиск спасительных таблеток от давления несколько дней, и лишь в одной из десяти аптек ей пообещали отыскать препарат под заказ. Полученной коробочки женщине хватит на месяц, а что будет дальше – она даже не представляет. Этот препарат она принимает несколько лет и заменить на другие боится, потому что его еле подобрали – ни один другой не мог удержать давление в норме. "Мне шесть раз подбирали, и было не то. Очень трудно подобрать – меня начинает печь, у меня уже был один инфаркт", - признается больная гипертонией женщина.

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В подобной ситуации оказались тысячи украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем. Отыскать привычные для себя лекарства отныне им сложно. "Сказали, что дали указание не продавать вплоть до апреля. Урегулируют цены, а потом будут продавать", - пересказывает услышанное в аптеке другая больная гипертонией Татьяна Гордиенко.

Продавцы говорят, что дефицит вынужденный: государство начало регулировать цены и запрещать реализовать определенные разновидности лекарств по завышенной, по его мнению, стоимости. Фармацевты прекратили заказывать эти препараты, а впоследствии Кабмин перенес введение "референтных цен" на два месяца позже, чтобы уточнить указанные в документе позиции.

Сейчас же аптеки медленно распродают остатки закупленного когда-то. "Если не изменится эта ситуация, то вообще неизвестно, будет ли с первого апреля импорт поступать – на те, которые входят в этот перечень, препараты", - говорит заведующая аптекой Ирина Лапа.

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Директор одной из сетей аптек Руслан Светлый добавляет, что ближайшие недели могут стать критическими для покупателей лекарств от давления, диабета и бронхиальной астмы.

"Сейчас нас ждет то, что за две-три недели вымоются и эти остатки. И пока дистрибьюторы не увидят прозрачных и четких правил игры на законодательном уровне, отрегулированных постановлением, никто ничего не будет делать. Товар не будет завозиться в Украину, а аптечные сети не будут брать его под реализацию, потому что они рискуют его не распродать. А что мы получим первого апреля – никто не понимает и не знает", - говорит он.

Однако, в Министерстве здравоохранения Украины причины для дефицита в аптеках не видят. "Оснований для того, чтобы лекарство исчезали в аптеках, нет. Наш проект "Доступные лекарства" будет начинать работу с первого апреля, выделено 500 миллионов", - заверил заместитель министра Роман Илык.

Получить бесплатные, гарантированные государством лекарства от давления, бронхиальной астмы и сахарного диабета второго типа можно будет по рецепту. Но только с апреля, а вот как до него дожить больным – вопрос остается открытым.