Самое крупное падение в истории Токийской фондовой биржи совершили в уходящем году курсы акций зарегистрированных на ней компаний, передает ИТАР-ТАСС.

По сравнению с последним днем торгов в 2007 году на 42,1% упал сегодня индекс Никкэй, который отражает котировки 225 ведущих корпораций Японии. Несмотря на умеренный рост, он вышел к концу последнего рабочего дня в декабре лишь на уровень 8,859,56 пункта. Прошлый год Никкэй завершил на черте в 15307,78 пункта, что, кстати, тоже считалось тогда не слишком оптимистичным показателем.

Масштабы удешевления акций в минувшие двенадцать месяцев превысили даже уровень падения в 1990 году, когда в Японии лопнула т.н. "экономика мыльного пузыря", основанная на многолетнем непрерывном росте цен на биржевые активы и недвижимость. Оказалось, что нынешний кризис в мировых финансах по своим размерам превышает все потрясения, которые пережила в послевоенный период экономика страны.