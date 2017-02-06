В Одессе СБУ обязали расследовать дело боевика-сепаратиста, который получил от горсовета льготы на ведение бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из постановления суда, принятого на прошлой неделе.

В нем говорится, что гражданин Олег Симашко обратился к следственному судье с жалобой на бездействие уполномоченных лиц управления СБУ в Одесской области, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

В своей жалобе он указал, что 26 декабря 2016 года обратился в областное управление СБУ с заявлением об уголовном преступлении, совершенном должностными и служебными лицами Одесского городского совета, КП «Одестранспарксервис», юридическими лицами частного права, физическими лицами - предпринимателями и др. Преступление классифицируется по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

«Однако вопреки требованиям ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины сведения о совершенном правонарушении в ЕРДР внесены не были. Следователь УСБУ в Одесской области на судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения жалобы извещен, причину неявки в суд не указал», - сказано в документе. В связи с этим жалоба была рассмотрена без следователя.

Рассмотрев жалобу и заслушав мнение заявителя, суд решил ее удовлетворить.

«Жалобу на бездействие следователя, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР, удовлетворить. Обязать уполномоченных лиц УСБУ в Одесской области внести сведения о преступлении, изложенные в его заявлении», - говорится в документе. Постановление обжалованию не подлежит.

Сам Симашко пояснил, что его заявление в УСБУ касается предоставления горсоветом льгот функционирующему в городе ряду автостоянок. Последние, по его сведениям, принадлежат соратнику Игоря Маркова (находящийся сейчас в РФ лидер партии «Родина») Вадиму Савенко, который воюет в составе террористических формирований против Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2016 года в прокуратуре Одесской области заявили, что в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в участии в террористической организации, руководстве террористической группой и содействии ее деятельности. Речь идет о бывшем депутате Одесского областного совета Вадиме Савенко - боевика по прозвищу «Сват», воюющего на стороне сепаратистов в зоне АТО.

Ранее Одесская областная организация ВО «Свобода» заявила о предоставлении льгот Одесским горсоветом на ведение бизнеса фирме «Свата».

Сообщалось, что, согласно приложению к решению горсовета №5671-VI, принятому в конце 2015 года, оператор парковки на улице Космонавта Комарова, 4а имеет право на 90% льготы. В «Свободе» заявили, что компанией - оператором стоянки является охранное агентство «Группа Вымпел», основателем которого является Савенко.

31 августа 2014 года из управляемых ракетных установок из района населенного пункта Безымянное был нанесен удар по Мариупольскому отряду морской охраны в составе катеров «Гриф» и «Калкан», которые патрулировали на расстоянии 3 миль от берега. На катере «Гриф» возник пожар, после чего он затонул. 8 моряков было спасено, 7 из них получили ранения и ожоги, два человека пропали без вести.

В начале сентября 2014 года тогдашний председатель Одесского областного совета Алексей Гончаренко заявил, что за обстрел катеров в Азовском море ответственность на себя взял Савенко.