Насколько безопасны искусственные елки

Елка является неизменным атрибутом новогодних праздников, но, как выяснилось, не всегда безопасным. Елки - как искусственные, так и натуральные - могут ранить ребенка и стать причиной аллергии, и даже отравления.

Большинство искусственных елок на украинском рынке привезены из Китая. Из чего сделана такая елка, знает только производитель. При чем ни в Китае, ни в Украине они не сертифицируются.

Последние 4 года украинцы не знают, из чего сделаны искусственные елки, новогодние украшения и гирлянды. Какие химические элементы содержит новогодняя атрибутика, не знают даже в экспертных лабораториях. Парламент отменил обязательную сертификацию этих товаров. Поэтому и производители не знают, каким стандартам соответствует их продукция.

Сергей Каспаров, ведущий инженер лаборатории испытаний игрушек Укрметртестстандарта: "Все, что издалека хоть напоминает елочные украшения или игрушки - все ни разу не попадалось, вот только привозите вы, чтоб мы могли рассказать".

Маленькая искусственная елка, купленная на обычном базаре. Специалисты говорят: яркий пример того, что покупать не нужно.

Сергей Каспаров, ведущий инженер лаборатории испытаний игрушек Укрметртестстандарта: "Помимо того, что неизвестно, где ее выполнили, вы посмотрите сюда, вы видите, металлический стержень идет и на него наматывается навивка? Мы видим, что точно также, как порезало эту пленку, порежет и кожу ребенка".

Поливинилхлорид, из которого делается искусственная елка, - пластик, который изготовляется из невосстанавливаемых нефтяных ресурсов. Если деревце стоит недолго и дети его не пробуют на вкус - непосредственной угрозы здоровью нет. Но только при условии, что содержимое свинца в нем в норме. Итак, покупая товар, обязательно требуйте сертификат. Добросовестный производитель его вам предоставит.

Эколог Владимир Борейко обеспокоен еще одной проблемой - утилизацией искусственных елок.

Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра: "Используют какие-то фенолы, которые могут попадать в воздух, и опасно этим дышать. Нет срока утилизации, так как это химическое производство и это может быть много лет".

Безопаснейшая и экологически чистая елка сделана мастерицей из Киева 70 лет назад. Она - из куриного пера. Это чудо хранится в музее игрушек.

Юлия Кобас, методист Государственного музея игрушки: "Она сделала елку из надсеченного куриного пера. Покрашена эта елка зеленкой, она небольшого размера".

Сейчас в дорогих магазинах китайские искусственные елки выглядят тоже, как произведения искусства. И цены соответствующие. Но украинцы все же больше любят живые деревья. Хотя и они не совсем безопасные. Специалисты предупреждают: за период двухнедельного пребывания в помещении срубленная новогодняя красавица выделяет споры грунта, которые превышают норму в 5 тысяч раз. А это может стать причиной аллергических реакций.

Однако традиция сильнее предостережений. Хотя идеально можно соединить безопасность с праздником, если украсить елку, которая растет на улице или в горшке.

ICTV