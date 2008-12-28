В центре Киева накрыли нарколабораторию

В центре Киева сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выявили нарколабораторию, в которой изготовлялся особо опасный наркотик - амфетамин.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, лаборатория находилась в однокомнатной квартире в Михайловском переулке, владельцем которой был 27-летний мужчина.

Во время осмотра помещения милиционеры выявили и изъяли 10 граммов готового к употреблению амфетамина, прекурсоры, емкости с остатками жидкости и веществ, различные вспомогательные химические реактивы, растворители, окислители и химическую посуду.