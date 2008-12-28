В Киеве работники автомойки угнали BMW клиента
11:39, 28 декабря 2008Общество
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Не помыли, а смылись
Сегодня утром в Киеве были задержаны двое работников автомойки (1990 и 1991 г.р.), которые угнали автомобиль BMW-520.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, автомобиль клиент оставил для обслуживания в сервисном пункте.
Работники украли автомобиль, воспользовавшись наличием в нем ключей.
Транспортное средство возвращено владельцу.
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