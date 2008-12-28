Банкирам нужно дать больше свободы

Банкирам необходимо дать большую свободу в предоставлении кредитов, которые в нормальных, стандартных условиях, относятся к рискованным, нестандартным.

Такое мнение высказал министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК в своей статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели».

«Парадокс ситуации в том, что единственное место в мире, где сейчас есть деньги, - это банки. Но они их в экономику не дают. Потому что им не дают это делать. Не дают стандарты поведения стандартной ситуации, устанавливаемые центральными банками. Не дают нормы, регулирующие деятельность коммерческих банков», - отмечает министр.

«Это абсолютно правильные нормы для нормальной ситуации, когда кредит, выданный больному предприятию, относится к нестандартным (плохим). Но сейчас ситуация нестандартная. Больны все. И давать некому. Никому и не дают. Если этого не поймут и соответственно не отреагируют центральные банки и правительства стран, мир ожидает новая волна банкротств предприятий и новая волна банкротств и национализации банков мира», - убежден В.ПИНЗЕНИК.

По его мнению, «этот порочный круг необходимо разорвать», дав банкам большую свободу действий в предоставлении рискованных кредитов.