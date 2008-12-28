Китай занялся поиском финансистов за границей

Китайские финансовые организации занялись поиском работников за рубежом, пишет The International Herald Tribune. 27 компаний финансового сектора, включая Шанхайскую фондовую биржу, Bank of Shanghai и Pudong Development Bank, провели ярмарки вакансий в Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке.

Всего компании, участвующие в ярмарках вакансий, планируют привлечь как минимум 170 новых менеджеров, в том числе в сфере управления рисками. На мероприятии в Нью-Йорке предварительно зарегистрировались 250 человек, однако пришло гораздо больше - 850.

Как пишет газета, популярность подобных ярмарок объясняется финансовым кризисом, из-за которого многие банкиры уже остались без работы. Однако в Китае все еще существует возможность дальнейшего развития и расширения банков.

Напомним, к концу октября в кредитных организациях всего мира были уволены 150 тысяч человек. По оценкам ФРС США, в ближайшие несколько лет будут сокращены еще более 55 тысяч работников финансового сектора.

Лента.ру