Китай занялся поиском финансистов за границей
Многие банкиры остались без работы
Китайские финансовые организации занялись поиском работников за рубежом, пишет The International Herald Tribune. 27 компаний финансового сектора, включая Шанхайскую фондовую биржу, Bank of Shanghai и Pudong Development Bank, провели ярмарки вакансий в Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке.
Всего компании, участвующие в ярмарках вакансий, планируют привлечь как минимум 170 новых менеджеров, в том числе в сфере управления рисками. На мероприятии в Нью-Йорке предварительно зарегистрировались 250 человек, однако пришло гораздо больше - 850.
Как пишет газета, популярность подобных ярмарок объясняется финансовым кризисом, из-за которого многие банкиры уже остались без работы. Однако в Китае все еще существует возможность дальнейшего развития и расширения банков.
Напомним, к концу октября в кредитных организациях всего мира были уволены 150 тысяч человек. По оценкам ФРС США, в ближайшие несколько лет будут сокращены еще более 55 тысяч работников финансового сектора.