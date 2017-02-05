Жебривский доложил Порошенко о возобновлении электроснабжения Авдеевки
Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский доложил президенту Украины Петру Порошенко о возобновлении электроснабжения Авдеевки.
Об этом говорится в сообщении на странице президента в twitter.
«Наконец Авдеевка со светом! Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки».
Наконец Авдеевка со светом! Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки. pic.twitter.com/yZlWntrX1o— Петр Порошенко (@poroshenko) 5 февраля 2017 г.
Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил о завершении работ по восстановлению линий электроснабжения к Авдеевке.
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Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.
30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. Не работала Донецкая фильтровальная станция.
4 февраля утром группы специалистов снова вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки, однако ремонтные работы не удалось осуществить из-за прицельного огня оккупантов.