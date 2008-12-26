Курьер интернет-магазина - рискованная профессия
23:16, 26 декабря 2008Общество
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Нападавшие задержаны
Сотрудники столичного УБОП и спецподразделения МВД «Беркут» задержали двух молодчиков 1988 и 1989 г.р., которые избили битами курьера интернет-магазина, доставившего по их заказу ноутбук, который они у него отобрали, не заплатив деньги.
Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве.
Сейчас в отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело.
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