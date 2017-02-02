НАБУ начало расследование по делу о закупке гибридных автомобилей для МВД (документ)

Об этом сообщает организация Transparency International Украина со ссылкой на ответ НАБУ.

Речь идет о закупке 651 автомобиля Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric) с бензиновым и двумя электромоторами.

В TI считают, что закупка автомобилей происходила с нарушением законодательства.

"Закупка не могла происходить по переговорной процедуре для нужд обороны, поскольку приобретение автомобилей для патрульных не удовлетворяет оборонные нужды. Кроме того, действие закона, по которым проведены закупки не распространяется на Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины. Также вызвала сомнение 100% предоплата", - указали антикоррупционеры.

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В Transparency International считают, что необходимо расторгнуть договор и провести согласно процедуре "открытые торги". Однако в сообщении отмечается, что заказчик сделал 100% предоплату 28 декабря прошлого года.

Организация обратила внимание на большую закупку после замечания активиста Алексея Тамразова, который считает объявленную стоимость гибридов завышенной.

Поставщиком внедорожников для полиции стала ООО НИКА Бриллиант. Сумма контракта составила 959,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, за «киотские» средства приобретут более 650 новых гибридных автомобилей для Национальной полиции Украины.