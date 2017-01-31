Обвинительный акт в отношении судьи-взяточника из Днепра направлен в суд – НАБУ

Как сообщила пресс-служба НАБУ, сегодня прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

Судье инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

"В случае признания виновности лица ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. По версии следствия, служитель Фемиды пытался повлиять на должностных лиц ГУНП в Днепропетровской области относительно совершения действий, направленных на непривлечение лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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В НАБУ напомнили, что задержание этого судьи стало первым после того, как вступили в силу изменения в Конституцию и новой редакции закона "О судоустройстве и статусе судей". С 30 сентября 2016 года правоохранители имеют право задерживать судей на месте преступления или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Как сообщал УНИАН, судья из Днепра был уличен на месте преступления и задержан 7 октября 2016 года за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

По данным НАБУ, во время обысков по месту жительства судьи обнаружено более 54 тыс. долл. США, около 13 тыс. евро и почти 138 тыс. грн наличными.