Голодная смерть ребенка в киевской квартире: суд вынес решение по делу горе-матери

Суд избрал такую меру пресечения, удовлетворив ходатайство прокуратуры, об этом передает "112 Украина".

За этот месяц должны закончить все следственные действия, в частности, должны получить результаты экспертиз.

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Как сообщал УНИАН, 20-летняя жительница Киева, уроженка Николаевской области, на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.

Действия горе-матери квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.