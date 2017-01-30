Голодная смерть ребенка в киевской квартире: суд вынес решение по делу горе-матери
20:11, 30 января 2017Общество
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Голосеевский суд Киева арестовал еще на месяц 21-летнюю мать Владиславу Трохимчук, которая оставила двоих детей на 9 дней в квартире.
Горе-мать арестовали / Фото vk.com/id142135093
Суд избрал такую меру пресечения, удовлетворив ходатайство прокуратуры, об этом передает "112 Украина".
За этот месяц должны закончить все следственные действия, в частности, должны получить результаты экспертиз.
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Как сообщал УНИАН, 20-летняя жительница Киева, уроженка Николаевской области, на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.
Действия горе-матери квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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