Погода на 25 - 29 декабря

Завтра в Украине ожидается снег и мокрый снег; в южной части снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, в Луганской области сложные отложения гололеда и изморози, в Крыму и Приазовье ночью местами сильные осадки. На дорогах страны гололедица.

Ветер северо-западный, в восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура на протяжении суток 1-6° мороза, на крайнем юге от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и побережье Крыма днем до 5° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

26-27 декабря - облачно с прояснениями. Небольшой (ночью 26 декабря в Карпатах и Прикарпатье умеренный) снег, на юге Крыма небольшой мокрый снег и дождь; днем 27 декабря в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 26 декабря 4-9° мороза, 27 декабря 7-12°, на востоке до 14° мороза; днем 2-7° мороза, на крайнем юге от 3° тепла до 2° мороза; на юге Крыма ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

28-29 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 5-11°, на Левобережье и в Карпатах местами 12-15° мороза, днем 3-9° мороза; в Закарпатье и Южном побережье Крыма ночью 1-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве в четверг ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток 2-4° мороза. По области - облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток 1-6° мороза.

26-27 декабря - облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем 27 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 26 декабря 4-9° мороза, 27 декабря 7-12° мороза; днем 2-7° мороза.

28-29 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.