Суд отказался арестовать киевского судью, задержанного на крупной взятке - НАБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что, по мнению НАБУ, является неприемлемым», - отмечается в сообщении.

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Как отметили в Антикоррупционном бюро, «принимая решение, судья Галицкого райсуда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, которое не имеет никакой юридической силы». Зато нормы законов и Конституции Украины, устоявшаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы, подчеркивается в сообщении.

НАБУ считает, что сложившаяся ситуация противоречит букве и духу судебной реформы, и призывает компетентные органы и общественность дать ей надлежащую оценку, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

Как сообщал УНИАН, 26 января правоохранители задержали судью Соломенского райсуда Киева во время получения 22 тыс. долл. взятки.

«Задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества, которое находилось в залоге», - сообщил тогда министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.