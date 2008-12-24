Официальный курс НБУ на 24 декабря: гривня укрепляется

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Официальные курсы НБУ на 24 декабря: 100 USD – 779.0000 грн.; 100 EUR – 1088.8862 грн.; 10 RUR – 2.7492 грн. Согласно информации официального сайта НБУ, на 24 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 779.0000 (на 23 декабря – 787.8800) 100 EUR – 1088.8862 (на 23 декабря – 1100.6684) 10 RUR – 2.7492 (на 23 декабря – 2.7872)

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