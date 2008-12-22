Суд решил держать заместителя главы РГА под стражей

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения – содержание под стражей – заместителю председателя Красноградской районной государственной администрации Харьковской области Алексею Р., задержанному по подозрению в получении взятки в сумме 300 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, в результате спецоперации межрегионального отдела Антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины, УБОП ГУ МВД в Харьковской области и Главного следственного управления МВД Украины чиновник был уличен во время получения средств в своем служебном кабинете.

По данным оперативников, Алексей Р. требовал и получил от частного предпринимателя 300 тыс. грн. взятки за содействие в покупке недостроенного здания общежития. Передача средств проходила в четыре этапа: 30 тыс. грн. – за принятие сессией районного совета решения о выставлении на конкурс для продажи данного объекта недвижимости, 20 – за победу в конкурсе и еще 50 тыс. грн. – за признание сессией частного предпринимателя победителем конкурса. Последние 200 тыс. грн. должностное лицо должно было получить за завершение процедур юридического оформления.

По факту мошенничества Главным следственным управлением МВД Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

Высокопоставленное должностное лицо работники спецподразделения БОП задержали в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Алексей Р. был направлен в Киев для избрания ему меры пресечения и допрошен в Генеральной прокуратуре Украины.