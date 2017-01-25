Украина при нынешнем темпе борьбы с коррупцией достигнет уровня Польши через 20 лет - эксперт

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

«Для того, чтобы достичь уровня Польши, нам такими темпами придется работать минимум 20 лет. Это самое обидное для страны, где редкий чиновник высшего уровня не заявляет о приоритете борьбы с коррупцией ... Если взять Данию, Финляндию, то до их уровня с теми темпами противодействия коррупции, которые есть в Украине, придется стремиться 35-40 лет. Мы очень часто говорим о возможности евроинтеграции, но страну с таким уровнем коррупции вряд ли готовы будут видеть в клубе самых богатых государств», - сказал он.

В свою очередь директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что последние социологические опросы показали, что «сегодня 34% считают, что после Революции достоинства коррупция выросла».

«Мне кажется, что самая большая сложность борьбы с коррупцией в том, что это борьба с конкретными людьми, которые этому максимально опираются и имеют связи, имеют опыт защиты своих интересов», - добавила она.

Читайте такжеКоррупция в образовании остается, для борьбы с ней важно сознание студентов - Луценко

Генеральный директор Украинской инвестиционной компании «Dragon Capital» Томаш Фиала при этом отметил, что «отсутствие инвестиций в Украину - это, в первую очередь, коррупция в правоохранительных органах, судах ... Эта проблема №1 была и остается».

«Мы недавно проводили опрос бизнеса, и проблема коррупции - проблема номер один в принятии решения для инвесторов. Она остается большей проблемой, чем российская военная агрессия на востоке Украины», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 131 место из 176 стран мира по мировому Индексу восприятия коррупции за 2016 год, который ежегодно формируют специалисты глобальной антикоррупционной неправительственной организации Transparency International. Украина получила 29 баллов из 100 возможных, что на 2 балла больше, чем в 2015 году, но недостаточно для страны, власти которой назвали борьбу с коррупцией главным приоритетом.

Эту строчку с показателем 29 баллов вместе с Украиной разделили Казахстан, Непал, Иран и РФ.

Улучшению позиции Украины в мировом рейтинге способствовало продвижению антикоррупционной реформы, однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер, называемый «позором для нации».