Поднять гривню не сможет даже «Сизифов труд» Тимошенко?

Украинскому правительству вряд ли удастся стабилизировать курс гривни в ближайшей перспективе. Такой прогноз дает израильский финансовый обозреватель Нимрод Гальперн на страницах влиятельного делового издания "The Marker".

Анализируя непрерывные колебания курса украинской валюты, Нимрод Гальперн отмечает, что Нацбанк Украины прибегает к постоянному повышению ставки рефинансирования. Однако, желаемых результатов эта тактика не приносит и даже грозит аннулированием правительственных гарантий. Начиная с июля, отмечает эксперт, реальный уровень обесценивания украинской гривни достиг 46 процентов. Ситуация настолько сложная, что, по мнению аналитика, вернуть ее к лучшему не сможет даже «Сизифов труд» украинского правительства.

Израильские и международные специалисты сходятся во мнении - стремительное падение национальной валюты вызвано и условиями предоставления стабилизационной ссуды от МВФ. Как отмечает Гальперн, одним из самых серьезных ударов является требование МВФ не допускать до конца года уменьшения больше, чем на 4 процента, золотовалютных резервов Украины, которые в настоящее время составляют почти 33 миллиарда долларов. В результате этого Киев потерял основные рычаги поддержки национальной валюты на внутреннем и мировом рынках. Кроме того, подытоживает аналитик, это значительно ограничивает возможности украинского правительства укротить последующий обвал гривни.

Немецкая волна