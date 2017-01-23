В Днепре торжественно открыли внутреннюю экспозицию музея АТО (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, председатель облсовета Глеб Прыгунов, Днепровский мэр Борис Филатов, народный депутат Дмитрий Ярош и более 300 ветеранов АТО, волонтеров, представителей общественности города.

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Внутренняя экспозиция под названием «Гражданский подвиг жителей Днепропетровщины», занимает почти 600 квадратных метров и насчитывает около 2 тыс. экспонатов. Она разместилась в трех залах. В первом - вещи жителей области, которые внесли свой вклад в защиту Украины. Здесь находятся инструменты медиков, одежда капелланов, шевроны добровольцев, афиши волонтерских акций, фото военных корреспондентов, детские рисунки.

Во втором зале - фотографии 500 военных из Днепропетровской области, погибших во время АТО. Здесь также размещены их вещи - любимые шахматы, книга, икона, письмо от матери, мобильный телефон со следами от взрыва. Этот «Зал памяти» посвящен всем, кто отдал жизнь за Украину.

Также посетителей ждет экспозиция в мультимедийном зале, созданном по образцу современных европейских музеев. Здесь показывают панорамные документальные фильмы о войне на востоке страны. Изображения транслируются сразу на четырех стенах, перенося в эпицентр событий.

Как сообщал УНИАН, уличная экспозиция первого в Украине Музея АТО в Днепре была открыта весной 2016 года. Она называется «Дорогами Донбасса». В центре выставки - военная техника: БТР, медицинская «таблетка», миномет, зенитная установка, военный джип, башня танка, сгоревшая машина. Всего здесь размещено почти 400 экспонатов.