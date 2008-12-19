Малый и средний бизнес проведет антикризисную конференцию

Во вторник, 23 декабря 2008 года, в 10.00 в Украинском Доме (г. Киев, ул. Крещатик, 2) начнется Первая национальная антикризисная конференция малого и среднего бизнеса Украины.

Предприниматели огласят список государственных служащих, которые уничтожают малый и средний бизнес в Украине, а также будут требовать введения чрезвычайного положения в связи с отсутствием контроля ситуации в стране.

Оргкомитет мероприятия: т. 221-07-77