Малый и средний бизнес проведет антикризисную конференцию
11:59, 19 декабря 2008Общество
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Во вторник, 23 декабря 2008 года, в 10.00 в Украинском Доме (г. Киев, ул. Крещатик, 2) начнется Первая национальная антикризисная конференция малого и среднего бизнеса Украины.
Предприниматели огласят список государственных служащих, которые уничтожают малый и средний бизнес в Украине, а также будут требовать введения чрезвычайного положения в связи с отсутствием контроля ситуации в стране.
Оргкомитет мероприятия: т. 221-07-77
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