У Януковича подсчитали, сколько лапши и мяса недоели украинцы

Динамика ухудшения покупательной способности украинцев заставляет бить тревогу, заявил сегодня в ходе заседания Оппозиционного правительства народный депутат Украины от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ, характеризуя ситуацию с падением благосостояния большинства украинских граждан.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба народного депутата.

По словам М.ПАПИЕВА, в результате неэффективной экономической политики, которую проводит нынешняя власть, происходит дальнейшее ухудшение благосостояния населения. Он отметил, что по данным ведущих европейских экспертов, Украина занимает 40 место по покупательной способности граждан среди стран Европы. При этом украинцы могут потратить только 13% той суммы, которую на потребительские товары тратит среднестатистический европеец. "Но пугает даже не это. Динамика снижения покупательной способности украинских граждан заставляет бить тревогу", - считает М.ПАПИЕВ.

Народный депутат отмечает, что по расчетам экспертов Партии регионов, Фонд оплаты труда (ФОТ) в целом по государству за октябрь-декабрь упал ниже ожидаемого на 90 млрд. гривен. Одновременно катастрофически упала покупательная способность средней зарплаты и пенсии, по сравнению с 2007 годом. «Например, в октябре 2008 года на заработную плату гражданин может купить на 11 килограммов свинины меньше, чем в октябре 2007 года, на 13 кг меньше макаронных изделий и на 27 литров меньше молока. То же происходит с покупательной способностью средней пенсии», - сказал М. ПАПИЕВ.

«И в это время нет ни единого решения правительства, которое можно было бы назвать опережающим, нет расчетов экономических потерь, снижения уровня жизни населения, динамики роста безработицы, нет плана действий в условиях углубления кризиса, проекта бюджета, а следовательно – нет ничего, - сказал депутат. - Более того, до сих пор никто из ответственных чиновников в экономическом блоке правительства так и не ответил на вопрос: как прожить (точнее, выжить) большинству граждан при таком соотношении цен и зарплат и почему жизнь граждан превратилась в борьбу за выживание».