Central European Media Enterprises Ltd. (CME) заявила сегодня о достижении предварительной договоренности о покупке акций у миноритарных партнеров в украинском телеканале «Кино». CME также сообщила о запуске внутреннего департамента продажи рекламы в пределах Студии «1+1» - канала компании в Украине. Об этом сообщает "Главред ".

Теперь CME принадлежит 60,4% акций каждого из украинских телеканалов - «Кино» и «Сити». Остальные 39,6% принадлежит холдингу «Главред-медиа» («Главред») и еще одному миноритарному партнеру. «Кино» - это развлекательный телеканал с покрытием в 55% общенациональной аудитории, которая обеспечивается локальными лицензиями, а «Сити» – культурно-развлекательный канал, который транслируется в Киевской области.

По договору, CME получит 100% пакет акций в телеканале «Кино» в обмен на передачу «Главреду» своего пакета акций в телеканале «Сити» и 10 млн. дол. наличными. Дополнительно CME приобретет 10% акций «Главреда» у одного из акционеров за 12 млн. дол.

Ожидается, что трансакции будут завершены в феврале 2009 года, после завершения дью-дилидженс (проверки финансового состояния) «Главреда», согласования и осуществления окончательного договора трансфера, а также перелицензирования канала «Кино» с учетом смены владельца.

CME также сообщила о создании внутреннего департамента продажи рекламы в рамках Студии «1+1», который будет продавать рекламу на каналах компании. Поэтому Студия «1+1» разрывает свой договор с сейлз-хаузом Video International.

Общая стоимость реструктуризации операций по продаже рекламы будет составлять приблизительно 10 млн. дол.

Адриан СИРБУ, президент и исполнительный директор CME, заявил: «Возможность получить стопроцентное право собственности в канале «Кино» - ключевое для реализации нашей стратегии в Украине и нашей способности конкурировать с помощью многоканальной модели. Стопроцентное владение каналом «Кино» обеспечит нам полный контроль и позволит интегрировать «Кино» к деятельности «Студии 1+1». Мы сможем воспользоваться синергическими эффектами от общего программирования и оперативной деятельности двух каналов, что усилит наши позиции на украинском рынке. Запуск внутреннего департамента продажи рекламы в пределах «Студии 1+1» приведет нашу деятельность в Украине в соответствие с другими рынками, на которых мы присутствуем».

Справка УНИАН. CME – бродкастинговая компания, которая владеет ведущими телекомпаниями в семи странах Центральной и Восточной Европы с совокупным количеством населения около 97 миллионов. Телеканалы CME расположены в Болгарии (TV2 и Ring TV), Хорватии (Nova TV), Чешской Республике (TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport и MTV Czech), Румынии (PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro и MTV Romania), Словакии (TV Markнza, Nova Sport и MTV Czech), Словении (POP TV и Kanal A) и Украине (Студия 1+1, Студия 1+1 International, Кино и Сити). Акции CME продаются на бирже NASDAQ и на Пражской фондовой бирже под кодом CETV.