Газпром заявляет, что 1 января Украина может остаться без газа

«Газпром» заявляет, что частичное погашение Украиной долга за российский газ не исключает возможности прекращения поставок газа с 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве заявил официальный представитель правления «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ, отвечая на вопрос УНИАН.

По его словам, появление информации о совершении платежа Украины – это только часть информации, «полученной от украинских коллег».

«Вторая часть (информации – УНИАН) заключается в том, что больше ничего они до нового года не заплатят. Это было нам сказано совершенно точно и определенно», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Представитель «Газпрома» заявил, что Украина погасила задолженность только за октябрь, а платежи за ноябрь, декабрь плюс штрафные санкции – «мы эти деньги не увидим».

При этом он сказал, что какой-либо схемы выхода из ситуации украинская сторона не предлагает.

По словам С.КУПРИЯНОВА, проблема отключения газа с 1 января 2009 года «после сегодняшнего платежа только обострилась».

«Совершенно очевидно, что перейти на новые прямые контракты, на которых настаивает украинская сторона, оставив за чертой долг, мы не можем», - подчеркнул он.

«Частичный платеж не решает проблемы по существу», - добавил заместитель председателя главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ. При этом он выразил надежду, что в течение ближайших дней решение будет найдено, в том числе с учетом российских предложений.

Он не стал детализировать возможные варианты решения газовых проблем, но сообщил, что Украине предлагалась «не одна схема».

«К сожалению, ни одна из них не была воспринята украинской стороной для дальнейшей работы», - заявил он.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, взаимоотношения с Украиной имеют долгую историю. «К сожалению, она сопровождалась неплатежами, но из нее (истории) всегда выходили. Надеемся, что и в этой ситуации выход будет найден», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ также акцентировал внимание, что нынешняя ситуация отличается от 2005 года – сейчас контракты на поставку и транзит газа разделены. «Украина обязана выполнять условия транзита газа», - подчеркнул он.