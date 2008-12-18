Киевсовет собирался передать в залог 299 вагонов метро

Прокуратура города Киева предупредила намерение должностных лиц Киевского городского совета передать в залог 299 вагонов коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в августе 2008 года Киевсоветом было принято решение о передаче в залог банка 299 вагонов метрополитена стоимостью 300 млн. грн. для получения кредита в сумме 70 млн. грн. на пополнение оборотных средств предприятия.

Вместе с тем, должностными лицами при принятии соответствующего решения были проигнорированы требования действующего законодательства, которое запрещает залог имущества предприятий метрополитена, что создает угрозу выбытия из коммунальной собственности города Киева имущества стратегически важного предприятия, говорится в сообщении.

Прокуратурой столицы на решение Киевсовет вынесен протест, который остановил его выполнение.