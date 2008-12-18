СБУ задержала адвоката, который одолжил судье Зваричу $1,9 млн.

Вчера вечером сотрудниками Управления СБУ во Львовской области был задержан адвокат Владимир КОСЕНКО, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ во Львовской области.

Справка УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

По убеждению И.ЗВАРИЧА, «уголовное дело против него сфабриковано».

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ, в частности, заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я взял в долг у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для его застройки взял в долг 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что пошли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

Адвокат В.КОСЕНКО оказывал юридическую помощь экс-губернатору Львовской области Степану Сенчуку, который был убит 29 ноября 2005 года, когда он ехал на встречу с В.КОСЕНКО. Также В.КОСЕНКО был адвокатом директора ООО «Галимпекс-Стеклозеркальный завод» Богдана Дацко, который был убит 15 ноября 2006 года.