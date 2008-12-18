Стельмах обещает неприятные для кое-кого меры
НБУ усилит интервенции на межбанке
Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что НБУ будет применять жесткие меры для стабилизации курса гривни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.
В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что в среду, 17 декабря, НБУ выяснял спрос на валюту, в том числе и относительно расчетов за газ. «Выяснилось, что те кросс-дефолты, которыми пугали нас, они снимаются, и у нас есть возможность определиться с теми интервенциями, какие мы будем осуществлять до конца года», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.
В то же время он подчеркнул, что будет осуществляться и ряд неприятных для кое-кого мер. Как пример, он привел ситуацию с «Укртелекомом», который, по его словам, почти 4 года не распределял свои дивиденды. В.СТЕЛЬМАХ рассказал, что сейчас «Укртелеком» заявляет, что будет распределять депозиты на сумму приблизительно 8 млн. грн. «Это безусловно удар, который может спровоцировать безосновательную девальвацию курса, поэтому мы будем принимать меры – если так, то пусть он («Укртелеком») выводит свои дивиденды за все четыре года. Это я вам как пример говорю», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.
При этом он подчеркнул, что Нацбанк будет выходить на рынок с усиленными интервенциями.
Как сообщалось, Кабмин передал ОАО "Укртелеком" из управления Фонда госимущества в управление Министерства транспорта и связи и внес его в список предприятий, которые планируется приватизировать в 2009 году.
Кабмин также утвердил финплан ОАО «Укртелеком» на 2008 год, которым предусмотрено, что предприятие получит 7 млрд. 498 млн. 800 тыс. грн. доходов в этом году, расходы будут достигать 7 млрд. 490 млн. 100 тыс. с прибылью 8,7 млн. грн.
Между тем, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,2500/9,6500 грн./долл., к 11:00 цены выросли до 9,5000/9,9000 грн./долл.