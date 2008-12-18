Стельмах обещает неприятные для кое-кого меры

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что НБУ будет применять жесткие меры для стабилизации курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что в среду, 17 декабря, НБУ выяснял спрос на валюту, в том числе и относительно расчетов за газ. «Выяснилось, что те кросс-дефолты, которыми пугали нас, они снимаются, и у нас есть возможность определиться с теми интервенциями, какие мы будем осуществлять до конца года», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

В то же время он подчеркнул, что будет осуществляться и ряд неприятных для кое-кого мер. Как пример, он привел ситуацию с «Укртелекомом», который, по его словам, почти 4 года не распределял свои дивиденды. В.СТЕЛЬМАХ рассказал, что сейчас «Укртелеком» заявляет, что будет распределять депозиты на сумму приблизительно 8 млн. грн. «Это безусловно удар, который может спровоцировать безосновательную девальвацию курса, поэтому мы будем принимать меры – если так, то пусть он («Укртелеком») выводит свои дивиденды за все четыре года. Это я вам как пример говорю», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

При этом он подчеркнул, что Нацбанк будет выходить на рынок с усиленными интервенциями.

Как сообщалось, Кабмин передал ОАО "Укртелеком" из управления Фонда госимущества в управление Министерства транспорта и связи и внес его в список предприятий, которые планируется приватизировать в 2009 году.

Кабмин также утвердил финплан ОАО «Укртелеком» на 2008 год, которым предусмотрено, что предприятие получит 7 млрд. 498 млн. 800 тыс. грн. доходов в этом году, расходы будут достигать 7 млрд. 490 млн. 100 тыс. с прибылью 8,7 млн. грн.

Между тем, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,2500/9,6500 грн./долл., к 11:00 цены выросли до 9,5000/9,9000 грн./долл.