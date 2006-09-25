«Юлию Тимошенко» можно увидеть на сцене

В столице немецкой федеральной земли Бранденбург при участии президента Горста Келера и других ведущих политиков и художников страны в эти выходныеоткрыли новое здание богатого традициями театра Ганса Отто. Любимый театр Потсдама предложил зрителям праздничную программу из пяти премьер. Одна из них - спектакль «Юлия Тимошенко». Все билеты на этот спектакль были раскуплены задолго до показа, передает Немецкая волна.

Идея поставить спектакль о «помаранчевой революции» возникла сразу после памятных событий конца 2004 года, рассказывает режиссер Ансеви Кениг. Размышляя над сюжетом будущего спектакля, актеры и режиссеры очень скоро пришли к выводу, что наиболее интересной, самой яркой личностью во главе «помаранчевого движения» была Юлия Тимошенко: «Честно говоря как театральный персонаж Ющенко нам показался абсолютно неинтересным. Вполне вероятно, что он более эффективен как политик. Но Юлия является чем-то особенным: как поп-звезда, как революционная икона, как человек, с которым избиратели идентифицируют свои надежды», - заметила режиссер. Так же неинтересной для сцены немецкие драматурги считают и своего канцлера Ангелу Меркель. Анне Лебински, исполнительница главной роли в спектакле «Юлия Тимошенко» призналась, что играть главу немецкого правительства никогда бы не согласилась. «Юлию» играет с удовольствием. Успех у немецких зрителей - бесспорный.