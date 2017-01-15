В Минобороны рассказали, как Украина будет инспектировать военные объекты РФ в Ростовской области

В Министерстве обороны Украины подтверждают факт наличия договоренности с российской стороной относительно инспектирования пограничной территории Ростовской области на предмет наличия там мест дислокации военных частей и подразделений Вооруженных сил РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник.

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По его словам, инспекционная группа планирует осуществить наземный осмотр территорий и осмотр местности с вертолета на предмет наличия или отсутствия в непосредственной близости от украинской границы российских войск.

В состав группы должны войти по два представителя от Украины и по одному от Канады и Дании.

О результатах проверки, отметил Мотузяник, будет сообщено государствам-участникам ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ сообщали, что Россия согласилась допустить украинских инспекторов на военные объекты в Ростовской области.

Инспекционная проверка будет проходить с 16 по 19 января.