В Минобороны рассказали, как Украина будет инспектировать военные объекты РФ в Ростовской области

13:48, 15 января 2017
Политика
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В состав группы должны войти по два представителя от Украины и по одному от Канады и Дании.

Инспекционная группа планирует осуществить наземный осмотр территорий / facebook.com/bchukraine

В Министерстве обороны Украины подтверждают факт наличия договоренности с российской стороной относительно инспектирования пограничной территории Ростовской области на предмет наличия там мест дислокации военных частей и подразделений Вооруженных сил РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник.

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По его словам, инспекционная группа планирует осуществить наземный осмотр территорий и осмотр местности с вертолета на предмет наличия или отсутствия в непосредственной близости от украинской границы российских войск.

В состав группы должны войти по два представителя от Украины и по одному от Канады и Дании.

О результатах проверки, отметил Мотузяник, будет сообщено государствам-участникам ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ сообщали, что Россия согласилась допустить украинских инспекторов на военные объекты в Ростовской области.

Инспекционная проверка будет проходить с 16 по 19 января.

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Теги: #военные#Украина#Россия#инспекция