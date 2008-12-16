ОПЕК снизит добычу нефти

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) на своем очередном заседании 17 декабря объявит о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Такое заявление сделал министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Нуайми (Ali al-Nuaimi), сообщает агентство AFP. В середине текущего года суточная добыча нефти ОПЕК превышала 30 миллионов баррелей в день.

В сентябре и октябре ОПЕК уже дважды уменьшала квоты на производство нефти, чтобы сдержать падение цен на нее. Последний раз добыча сырья была снижена на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Падение цен на нефть на мировых рынках было вызвано мировым финансовым кризисом, из-за которого замедлились темпы роста экономики и снизились объемы потребления сырьевых товаров. Если в середине 2008 года стоимость барреля нефти достигала рекордных 147 долларов, то в декабре - упала ниже 45 долларов. По мнению ОПЕК, идеальной ценой на нефть является 70-90 долларов за баррель.

Лента.ру