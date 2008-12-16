Назначен президент Национальной телекомпании Украины

Ранее Василий Илащук исполнял обязанности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Василия ИЛАЩУКА президентом Национальной телекомпании Украины. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Василия ИЛАЩУКА президентом Национальной телекомпании Украины. Текст документа обнародован на официальном сайтеглавы государства. Справка УНИАН. 21 февраля с.г. В.ИЛАЩУК был указом Президента назначен исполняющим обязанности президента Национальной телекомпании Украины. 18 февраля 2008 г. В.ЮЩЕНКО освободил Виталия ДОКАЛЕНКО от должности президента Национальной телекомпании Украины (НТКУ) по его собственному желанию. В.ДОКАЛЕНКО возглавлял НТКУ с октября 2005 года.

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