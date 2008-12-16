Доллар на межбанке не сдает позиции

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк Украины покупал и продавал доллары США по курсу – 7,6400/7,6600 грн. за 1 долл.

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1500/8,4000, к 11:00 сузился спрэд - 8,2000/8,4000, а к 12:00 установились на значениях 8,2700/8,3550.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2970/0,3040, а к 12:00 цены понизились 0,2910/0,2990. В России курс доллар-рубль упал, к 12:00 установился на уровне 27,6043 (-0,2087).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3710/12, а к 11:00 снизились 1,3646/48. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1695/11,5220, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,1985/11,4820, к 12:00 составили 11,2810/11,4070.