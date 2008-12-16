АМК дал Черновецкому 10 дней на снижение тарифов на проезд

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» в течение 10 дней пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте в сторону понижения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании комитета сообщил и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Мы усматриваем в действиях КГГА, «Киевпасстранса» и «Киевского метрополитена» признаки нарушения конкурентного законодательства. Мы будем предлагать им пересмотреть уровень тарифов в сторону уменьшения», - сказал он.

Он уточнил, что на это предоставляется 10 дней. По его словам, следующее заседание комитета по данному вопросу планируется провести 30 декабря.

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, если требования АМК не будут учтены, то к ответственности будут привлечены как коммунальные предприятия, так и КГГА, в частности, для коммунальных предприятий штраф может составить до 10% их годового оборота.

На заседании АМК также подчеркивалось, что при расчете тарифов на проезд были учтены необоснованные затраты. В частности, при расчете тарифа на проезд в киевском метрополитене безосновательно было включено 366 млн. грн., сообщила начальник Государственной инспекции по контролю за ценами Наталия НЕМОДРУК.

Напомним, 11 декабря Киевсовет отказался поддержать проект решения о внесении изменений в бюджет столицы на текущий год, согласно которым, в частности, снимались ограничения на уровень рентабельности определенной категории коммунальных предприятий, в число которых входят “Киевпасстранс” и “Киевский метрополитен”.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в 3-4 раза. С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства во время введения новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

18 ноября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ поручил КГГА снизить стоимость проезда в общественном транспорте вдвое. Такое поручение было дано по результатам совещания относительно предварительных итогов проверки обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

Во время совещания члены рабочей группы доложили А.ТУРЧИНОВУ, что проанализированные данные свидетельствуют о необоснованности повышения тарифов на проезд в транспорте и наличии возможности их снижения, по меньшей мере, вдвое.