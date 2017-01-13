В оккупированном Крыму заступил на боевое дежурство полк, вооруженный С-400
09:52, 13 января 2017Общество
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Зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в оккупированном Крыму.
В аннексированном Крыму начал боевое дежурство оснащенный системой ПВО С-400 полк / kim32.livejournal.com
Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО, передает РИА Новости.
"Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году", — говорится в сообщении.
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С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет. "Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.
С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.
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