В оккупированном Крыму заступил на боевое дежурство полк, вооруженный С-400

Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО, передает РИА Новости.

"Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году", — говорится в сообщении.

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С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет. "Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.

С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.