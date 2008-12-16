Часть Киева опять сидит без воды (список улиц)

В Киеве проводятся работы по ликвидации аварии на трубопроводе с холодной водой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в г. Киеве, сегодня, 16 декабря, в 01.00 произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм на ул. Новоконстантиновская, 75 (участок «Водоводы»).

С 07.00 отключена подача воды по улицам Фрунзе, Константиновская, Юрковская, Нижнеюрковская, Оболонская, Щекавицкая, Введенская, Ярославская, Боричев Ток, Фроловская, Сагайдачного, Набережно-Луговая, Контрактовая площадь, Братская, Хоривая, Сковороды, Межигирская, Ильинская, Борисоглебская, Туровская, Тульчинская, Почтовая площадь.

В результате чего без воды остались: жилые дома – 328; детские заведения – 8; средние школы – 4; больницы – 2; поликлиника – 1; заводы и предприятия – 16; государственные учреждения – 15.

Ремонтные работы проводят 2 бригады РЭВС №3. Ситуация находится под контролем КГГА и Главного управления МЧС Украины в г. Киеве.

Сейчас давление в трубопроводе составляет 1,5 атмосферы. Прогнозируется завершение работ и возобновление подачи воды через 2 часа.