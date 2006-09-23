Луценко считает, Россия должна ответить за Боделана и Засуху

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что российская милиция должна ответить Генеральной прокуратуре Украины через свою Генеральную прокуратуру о наличии российского гражданства у экс-губернатора Киевской области Анатолия ЗАСУХИ и бывшего мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА или вытребовать их уголовные дела в свое производство или известить о задержании и начать процедуру экстрадиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

Комментируя слова заместителя генпрокурора Украины Александра ШИНАЛЬСКОГО о том, что Генпрокуратура не направляла в Россию запросы об экстрадиции отмеченных лиц, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Когда заместитель генпрокурора говорит о том, что экстрадиция не началась, то формально он прав, когда он говорит, что для этого нет оснований, он формально прав, но нужно говорить до конца, потому что российские правоохранительные органы не хотят задерживать давно установленных лиц, объявленных нашей Генпрокуратурой в розыск».

«Поэтому я подтверждаю, - продолжил министр, - что согласно материалам, которые собраны милицией, Генпрокуратура возбудила дела и объявила в розыск упомянутых граждан. Мы имеем данные и все основания считать, что они находятся на территории России, по крайней мере, эти граждане за исключением БАКАЯ, не имеют официальных данных, что приняли российское гражданство».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября заместитель генпрокурора Украины А.ШИНАЛЬСКИЙ заявил, что Генеральная прокуратура Украины не направляла в Россию запросов об экстрадиции А.ЗАСУХИ и Р.БОДЕЛАНА.

В то же время, как разъяснил УНИАН информированный источник в органах прокуратуры, процессуально пока следствием не собрано достаточно доказательных материалов, официально запрос по экстрадиции в ту или другую страну не может быть направлен.

Вместе с тем А.ШИНАЛЬСКИЙ, касаясь вопроса уголовного дела относительно экс-председателя Государственного управления делами Игоря БАКАЯ, напомнил, что ГПУ получила от своих российских коллег ответ, что И.БАКАЙ является гражданином России, а посему, соответственно, экстрадирован в Украину не может быть.

А.ЗАСУХЕ инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365 Уголовного кодекса («превышение власти или служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям") и ч.2 ст.366 ("служебная фальсификация, приведшая к тяжелым последствиям"). 12 июля 2005 года А.ЗАСУХА был объявлен в международный розыск. 5 июля этого года газета «КоммерсантЪ-Украина» написала, что А.ЗАСУХА в настоящее время работает заместителем губернатора Московской области Бориса ГРОМОВА.

Р.БОДЕЛАН был мэром Одессы с 28 августа 1998 года по апрель 2005 года. 27 апреля 2005 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении Р.БОДЕЛАНА по факту злоупотребления служебным положением. 16 декабря 2005 года прокуратура Одесской области прекратила расследование дела в отношении Р.БОДЕЛАНА в связи с неэффективным розыском его сотрудниками МВД.