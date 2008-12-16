Кризис резко увеличил приток капитала в США

В октябре 2008 года, то есть в то время, когда мировой финансовый кризис во многих странах мира достиг своего пика, чистый приток капитала в экономику США составил более 286 миллиардов долларов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства финансов США. Для сравнения, в сентябре приток составил 142,6 миллиарда долларов, в августе - 17,1 миллиарда долларов, а в июле был зафиксирован отток в 25 миллиардов долларов.

Частные инвесторы за октябрь вложили в США 274,5 миллиарда долларов, а государственные - 11,9 миллиарда долларов. При этом, несмотря на общий приток капитала, вложения иностранных инвесторов в долгосрочные обязательства США сократились на 13,3 миллиарда долларов. С другой стороны, значительно увеличилась долларовая задолженность банков - на 207 миллиардов долларов.

Статистика Министерства финансов США показывает, что в то время как финансовый кризис распространился на большинство развитых и развивающихся стран, инвесторы предпочли снова доверить свои вложения американской экономике. Это произошло даже несмотря на то, что кризис начался именно в США и именно США пострадали от него едва ли не сильнее всех остальных стран мира.

Приток средств в Соединенные Штаты произошел на фоне оттока из развивающихся рынков. Так, в октябре 2008 года, по данным председателя Центробанка России Сергея Игнатьева, из России вывели около 50 миллиардов долларов.

Лента.ру