Рабинович раскритиковал главу Минздрава за конфликт с Тодуровым

Об этом народный депутат заявил в интервью телеканалу 1+1.

"Тодуров - человек с мировым именем. Он лечит людей не языком, а руками. А проходимцы, которые приезжают и клевещут на специалистов, рассказывают ересь", - заявил Рабинович.

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Нардеп считает, что заявление Тодурова о том, что действия Супрун погубили больше украинцев, чем война - требует немедленного рассмотрения всеми органами власти.

"Тодуров - это гордость Украины, а волонетры, которые приезжают править нами - это совсем другое. У нее по американским понятиям 2.5 балла из 5 по квалификации. И мы ставим ее, чтоб она управляла нами", - заявляет Рабинович.

Депутат призывает остановить "шельмование талантливых украинцев" и встать на их защиту.

"Если такие, как Тодуров, уедут из страны и оперировать нас будут такие, как Супрун, то концовку мы знаем", - отмечает Рабинович.

Напомним, директор Института Борис Тодуров обвинил главу Минздрава Ульяну Супрун в том, что ведомство не закупило расходные материалы на сумму в 364 миллиона гривень, чем, как заявил Тодуров, погубило больше жизней украинцев, чем война на востоке.

В свою очередь, в Минздраве назвали это заявление частью информационной войны против реформ, проводимых руководством министерства.