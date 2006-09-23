В Житомире осудили несовершеннолетнего: 14 лет тюрьмы за 16 ножевых ран

Апелляционный суд Житомирской области осудил несовершеннолетнего житомирянина к 14 годам лишения свободы за жестокое убийство своего приятеля.

Как сообщили УНИАН в суде, утром 25 июня 2005 года ученик одной из школ Житомира договорился с приятелем поиграть в компьютерные игры. С этой целью он и пришел к нему домой. Во время игры между ребятами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил пустую бутылку из-под шампанского и ударил товарища по голове, после чего убивал его кухонным ножом.

После убийства парень вынес из квартиры системный блок компьютера с мышкой и клавиатурой и принтер.

На допросе после задержания он - в качестве обвиняемого - заявил, что убийство совершил другой парень. В ходе следствия была тщательным образом проверена и такая версия, но никаких данных, которые свидетельствовали бы о причастности к убийству другого лица, не установлено. В то же время заключение судебно-медицинской экспертизы свидетельствует о нанесении 16 ножевых ран жертве.