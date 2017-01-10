Стипендии на зависть пенсионерам

Странные вещи, мало увязывающиеся с европейскими принципами, к которым мы так стремимся, происходят в Украине. К примеру, ситуация с нововведениями для студентов и на ее фоне - пенсионная история.

Так, решением Кабмина внедрен рейтинговый подход к определению стипендий. Они у нас теперь будут академическими, социальными и президентскими. На финпомощь отныне могут рассчитывать не усредненные «хорошисты», а те, кто заслуживает поддержки своим трудом и достижениями. Причем уровень стипендий «ботаников» приблизили, а то и подняли выше прожиточного минимума – на сегодня он составляет 1544 грн.

Если детальнее, то размер минимальной академической стипендии в ПТУ составит 415 грн, в заведениях I-II уровня аккредитации - 830 грн, III-IV уровня - 1100 грн.

В целом на выплату стипендий в бюджете на 2017 год предусмотрено около 5,8 миллиардов

В то же время, размер социальной стипендии в профессионально-технических училищах будет на уровне 1000 грн, в высших учебных заведениях - 2000 грн. Академические стипендии президента Украины в ПТУ составят 1200 грн, в заведениях I-II уровня аккредитации - 1800 грн, III-IV уровня аккредитации - 2300 грн. Именные же и академические стипендии, учрежденные Кабмином, в ПТУ составят 1000 грн, в вузах I-II уровня аккредитации - 1600 грн, в вузах III-IV уровня аккредитации - 2100 грн.

Кроме того, повышенные стипендии на уровне 1400 грн получат студенты 20 специальностей – наиболее востребованных на рынке.

В целом на выплату стипендий в бюджете на 2017 год предусмотрено около 5,8 млрд грн.

Вроде бы все верно – стремящуюся к знаниям молодежь нужно поддерживать, потому что за ней будущее. Правда, в Европе стипендии (там их тоже получают только лучшие) выплачиваются не из бюджета: финансовую помощь спудеям выделяют фонды, общественные организации, ВУЗы, которые заинтересованы в определенных идеях студентов, или те организации, которые патронируют учебные учреждения, выделяют гранты на определенные проекты, в которых участвуют студенты.

Но главное – на уровне стипендии талантливого студента как-то странно смотрится пенсия украинца в 920 грн, несмотря на то, что минимальная пенсия на сегодня составляет всего 1247 грн.

Собственно, из 12,5 млн пенсионеров-украинцев 7,5 млн имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума. А все из-за того, что с 2012 года правительство не проводит перерасчет назначенных ранее пенсий, или, как в высоких кабинетах любят говорить, не проводится их осовременивание.

Таким образом, тем, кто вышел на пенсию до 2012 года, фактически выплаты заморозили. Люди, имея 40-летний стаж работы и вроде бы неплохой заработок для тех времен, сейчас получают копейки. Те, кто оформился на пенсию в 2001 году, и те, кто сделал это в 2016-м, имеют разный расчетный размер средней заработной платы – отсюда и размер пенсии.

Также стоит отметить, что минимальная пенсия зависит не от уровня минимальной зарплаты, который сейчас поднят до 3200 грн, а от прожиточного минимума. Таким образом, повышение минимальной зарплаты никак не отразится на кошельке пенсионера. Правда, в 2017 году планируется увеличить прожиточный минимум на 10%. Соответственно, на столько же вырастут пенсии (условно, у тех, кто получает 920 грн, пенсия увеличится на 92 грн!).

Власти объясняют такое положение дел с минимальной пенсией тем, что ее осовременивание невозможно из-за нехватки средств в бюджете Пенсионного фонда. Дыру в бюджете ПФ (по прогнозу правительства, в 2017 году она составит 156 млрд грн) попытаются заштопать с помощью дополнительного ресурса, который поступит от увеличения минимальной зарплаты до 3200 грн, в виде налогов. Но, как уверяют эксперты, на это не стоит надеяться. Дефицит останется в миллиардных размерах.

Повышение минимальной зарплаты никак не отразится на кошельке пенсионера

Еще правительство обещает, правда, уже не первый год, приступить к пенсионной реформе. Хотя все нововведения в виде накопительной части смогут изменить положение вещей только для будущих пенсионеров. Возможно, для тех, кто сегодня получат новые стипендии в качестве студентов…

Нана Черная