В "ДНР" заявили, что не хотят обмена пленных по предложениям Савченко

Об этом заявила "уполномоченный по правам человека в "ДНР" Дарья Морозова, сообщает Espreso.tv со ссылкой на российские СМИ.

"Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц с фамилиями на всех. Речь даже не об обмене по фамилиям, а просто о каком-то решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что является неприемлемым", - сказала Морозова.

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По ее словам, "ДНР" добивается возвращения 527 человек в обмен на 42 граждан Украины. Морозова подчеркнула, что предложения по обмену от Савченко являются неприемлемыми.

Морозова добавила, что вопрос обмена пленных, как и раньше, будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.