Бойко: Украина и Россия уже договорились о балансе газа на ближайшие три года

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО уверен, что цена импортного газа для Украины в 2007 году будет ниже заложенной в бюджет в 135 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня журналистам в аэропорту «Борисполь» после возвращения из Москвы, где он вместе с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ принимал участие во встрече с главой российского правительства Михаилом ФРАДКОВЫМ.

«Мы надеемся, что цена будет ниже и последние переговоры дают нам такой оптимизм», - сказал министр. Он также отметил, что в проекте бюджета на 2007 год заложен пессимистический вариант роста цен на газ. Ю.БОЙКО также сообщил, что Украина и Россия уже договорились о балансе газа на ближайшие три года. В течение этого срока, по словам министра, Украина будет получать ежегодно 62 млрд. кубометров газа не только российского, но и туркменского, казахского и узбекского.

Как сообщал УНИАН, проект бюджета на 2007 год рассчитывался исходя из прогнозной цены импортного газа в сумме 135 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, правительство предлагает создать в следующем году стабилизационный фонд в 3 млрд. грн. на случай, если цена на газ возрастет выше прогнозного уровня.